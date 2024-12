Palmeiras acata decisão de jogar com portões fechados contra o Cruzeiro, mas lamenta falta de segurança

Neste domingo, o Palmeiras afirmou que acata a decisão da CBF, que definiu que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras ocorrerá com portões fechados após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). No entanto, o Alviverde ressaltou que " lamenta que as autoridades de segurança pública do referido estado não tenham apresentado um plano que pudesse garantir a presença de palmeirenses e cruzeirenses no estádio".

No último sábado, o Palmeiras já havia destacado que discordava da sugestão do MP-MG e defendeu que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em respeito à isonomia da competição, trabalhasse em conjunto com as autoridades de segurança pública mineiras de maneira a garantir a presença de torcedores das duas equipes no estádio.

O Alviverde mencionou como exemplo o confronto do primeiro turno, disputado com as duas torcidas no Allianz Parque, e afirmou que não aceitaria ser prejudicado esportivamente devido a um crime ocorrido em uma rodovia, em uma data em que a equipe não estava em campo.