Liverpool vence Manchester City e abre nove pontos de vantagem no topo da Premier League

Depois da pressão inicial do Liverpool, o jogo ficou mais equilibrado. Aos 38 minutos, o City finalizou pela primeira vez. Haaland fez o pivô e tocou para Rico Lewis. O jogador invadiu a grande área e chutou rasteiro, mas a bola foi pela linha de fundo.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o Liverpool quase marcou o segundo gol. Robertson enfiou linda bola para Gakpo entre as linhas. O atacante dominou e finalizou, mas foi travado no último instante por Matheus Nunes. Com dez minutos, Akanji errou na saída e perdeu para Salah. O egípcio saiu cara a cara com Ortega, mas mandou por cima do gol.

Com 30 minutos, o Liverpool teve um pênalti marcado a seu favor após Ortega derrubar Luis Díaz dentro da área. Salah foi para a cobrança e bateu no canto direito, sem chances para o goleiro do City: 2 a 0.