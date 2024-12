Lauren marca primeiro gol pela Seleção em vitória contra a Austrália

A zagueira Lauren, de 22 anos, foi a responsável pelo segundo gol da vitória da Seleção Brasileira feminina sobre a Austrália neste domingo, na cidade de Gold Coast, encerrando o ano com um triunfo por 2 a 1 sobre as Matildas. O gol foi o primeiro da defensora pela equipe principal do Brasil, em sua 28ª partida com a Amarelinha.

"Fico muito feliz por estar aqui novamente. É sempre muito gratificante e uma honra representar o meu país. Também estou muito feliz pelo gol, meu primeiro pela Seleção Brasileira. Demorou um pouquinho, mas enfim saiu", disse Lauren.

Sobre o desafio de jogar na Austrália, a atleta destacou as dificuldades logísticas e a importância do resultado.