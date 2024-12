Júnior Santos realiza sonho pelo Botafogo e destaca superação

??? ¡El goleador de la CONMEBOL #Libertadores! Júnior Santos, figura de @Botafogo. #GloriaEterna pic.twitter.com/cWzOxVFXiU

? CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 1, 2024

O roteiro de Júnior Santos neste ano especial também reservou um toque de drama. Isso porque ele sofreu uma fratura na tíbia da perna direita no dia 20 de julho. Assim, ficou fora do mata-mata da Libertadores, mas deu tempo de voltar e fazer o gol do título.

"É muito difícil para um jogador ficar fora por contusão. No meu melhor momento, no melhor momento da minha carreira, mas eu vi o time indo bem, eu sempre estava ali presente. Sempre fui um cara que quis o melhor para o grupo. De perto, quem me conhece, o time sabe e falei em outras entrevistas que o mais importante era o Botafogo. Então o que pude fazer foi trabalhar o meu mental, estar o mais forte possível fisicamente. Eu joguei contra o Vasco, fiz dois ou três treinos e fui para o jogo, então tive que tentar ganhar ritmo, estou tentando ganhar ritmo nos jogos, porque não tem tempo para treinar, o calendário é muito apertado. Para me desenvolver, para desenvolver aquilo que tenho de melhor é muito complicado, mas o tempo que tenho entrado eu tenho tentado colocar vontade, raça e foi assim hoje (sábado). Estou muito feliz por entrar, fazer a jogada e conseguir fazer o gol e nos consagrar campeões da Libertadores", declarou à ESPN.

A história de superação valoriza ainda mais o feito de Júnior Santos. Dessa forma, ele realizou um sonho, algo que imaginava quando jogava descalço em Conceição de Jacuípe, na Bahia, onde nasceu.

"Eu sonhei com isso, tem um vídeo meu jogando na tribo que eu cresci, que é em Conceição de Jacuípe. Eu tinha 21 anos, jogando descalço em um campo de terra, dizia que era Rakitic, o Barcelona na época tinha sido campeão da Champions League. E às vezes eu jogava só com a esquerda: 'Pô, hoje eu sou o Messi.' Eu sempre me imaginei jogando em grandes estádios e quando tive essa oportunidade e vi o desenrolar de como foi a pré-Libertadores, eu consegui fazer os gols, falei: 'Tem algo reservado para mim'. Eu me imaginei fazendo as jogadas, indo para cima das defesas. Era o momento de segurar mais a bola, mas eu falei: 'Mano, eu vou para dentro.' Não estou nem aí. Fui uma, fui duas, não desisti. Quero desejar esse título para a minha família, meu pai, meus familiares sempre lutaram por mim. Estou muito feliz". completou.