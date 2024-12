Flamengo x Internacional: Michael é o melhor em vitória dos cariocas

A vitória do Flamengo no clássico contra o Internacional teve um atacante como principal estrela. O ponta Michael fez a diferença em favor do Rubro-Negro carioca no triunfo deste domingo.

O veloz atacante marcou 2 gols em suas 2 finalizações durante o duelo disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ainda por cima, ele deu 2 passes decisivos para os companheiros.