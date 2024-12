Em jogo de cinco gols, Flamengo vence e tira chance de título do Internacional no Brasileirão

Em jogo movimentado e cheio de gols, o Flamengo venceu o Internacional por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado não tem mais chances de título.

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo mantém o foco desde a conquista. Agora, a invencibilidade rubro-negra, somando as duas competições, é de dez jogos, sendo seis vitórias e quatro empates. A torcida está empolgada com o trabalho de Filipe Luís.