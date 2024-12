Elenco do Corinthians dorme no CT após vitória no Sul e abre preparação para pegar o Bahia

Não há descanso para o Corinthians nessa semana final da temporada. Na manhã deste domingo, após vencer o Criciúma fora de casa, o elenco alvinegro já se reapresentou e iniciou os preparativos para o confronto direto contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

A delegação do Timão retornou de Criciúma (SC) durante a madrugada e dormiu nas dependências do CT Dr. Joaquim Grava. Jogadores e comissão técnica permaneceram no centro de treinamentos até o início da tarde, quando as atividades chagaram ao fim.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos no triunfo do último sábado fizeram um treino regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores, por sua vez, foram ao gramado após um trabalho de força na academia.