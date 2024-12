Cruzeiro empata com o RB Bragantino e mantém Corinthians no G8 do Brasileiro

Data: 1 de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Klein (RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões Amarelos: Cruzeiro: Álvaro Barreal (aos 31? do 1º tempo) e Lucas Romero (aos 24? do 2º tempo); RB Bragantino: Lucas Evangelista (aos 51? do 1º tempo) e Cleiton (aos 34? do 2º tempo)