Corinthians depende das próprias forças para ir à Pré-Libertadores de 2025; veja contas

O próximo compromisso do time no Brasileirão é contra o Bahia. Um confronto direto por vaga na competição. Caso o Corinthians vença o jogo e, na última rodada, ganhe do Grêmio, se classificará à Pré-Libertadores independente do resultado das partidas do Cruzeiro e do próprio Bahia na rodada final.

Agora, se o time de Ramón Díaz não ganhar do Tricolor de Aço na próxima rodada, precisará torcer por tropeços dos seus concorrentes para ir disputar a Libertadores na próxima temporada.

A missão do Corinthians ficou um pouco mais fácil após o título do Botafogo, neste sábado. Com a conquista, o clube carioca, líder da Série A, garantiu vaga até o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro.

A equipe do Parque São Jorge está embalada e, apesar de ter bastidores conturbados, em meio à possibilidade de um impeachment do presidente Augusto Melo, vive boa fase dentro de campo. O time, por exemplo, alcançou sua sétima vitória consecutiva no Brasileirão ao superar o Criciúma.

O duelo decisivo com o Bahia está marcado para terça-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Inclusive, o jogo marcará a despedida do Corinthians de sua casa em 2024.