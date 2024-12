Contra o Grêmio, São Paulo busca igualar sua maior série invicta na atual edição do Brasileirão

A última vez que o Tricolor teve uma série invicta tão duradoura no Brasileirão foi logo no início do torneio nacional. Entre abril e junho, o São Paulo teve uma sequência de sete partidas sem perder, com quatro vitórias e três empates.

Na época, o clube são-paulino ainda estava se acostumando ao trabalho de Zubeldía, contratado após a demissão de Thiago Carpini. A primeira vitória de tal série, inclusive, foi sob o comando de Milton Cruz - triunfo de 3 a 0 sobre o Atlético-GO em Goiânia.

Depois, Zubeldía engatou uma grande sequência: empatou sem gols com o Palmeiras no Morumbis, e depois somou vitórias seguidas contra Vitória (3 a 1 fora de casa), Fluminense (2 a 1 em São Paulo) e Cruzeiro (2 a 0 em casa). Por fim, o Tricolor ainda empatou com Internacional (0 a 0 fora) e Corinthians (2 a 2 em Itaquera).

Agora, o São Paulo de Zubeldía tem a oportunidade de igualar sua maior sequência invicta nesta edição do Brasileiro. Para isso, basta um empate diante dos gremistas, mas certamente o time paulista viajará a Porto Alegre para buscar a vitória.