Com pênalti perdido, Fluminense empata com Athletico-PR e segue próximo do Z4 no Brasileiro

O Fluminense levou perigo aos 35 minutos. Arias ficou com o rebote e cruzou da esquerda. A bola bateu no braço de Godoy na área. O goleiro Mycael salvou e mandou para escanteio. O VAR, comandado por Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa-RN), recomendou a revisão do lance. O árbitro Raphael Claus (Fifa-SP), então, marcou pênalti. Arias, contudo, parou em Mycael. O goleiro defendeu a cobrança e depois também o rebote.

O jogo ficou tenso. Léo Linck, goleiro reserva, foi expulso por reclamação. Aos 47, após levantamento para a área, o Athletico ficou com o rebote. Belezi recebeu na área e chutou à direita com Fábio, com perigo. O Furacão foi para o intervalo em vantagem.

Embora com maior posse de bola, o Fluminense sofria para criar no começo do segundo tempo. Aos 12 minutos, Mano Menezes colocou Ganso e Cano. Saíram Martinelli e Kauã Elias. O Tricolor Carioca empatou o jogo aos 19 minutos. Ganso achou Arias, que acertou um chutaço e fez 1 a 1. O colombiano fez um gesto de pedido de desculpas para a torcida pelo pênalti perdido no 1º tempo.

O jogo ficou mais truncado. As duas equipes tiveram dificuldades para criar. Aos 42, Erick, que entrou na etapa final, furou na área. Nos acréscimos, aos 48, Cuello finalizou e Fábio salvou. No minuto seguinte, antes da cobrança de escanteio, Ganso deu um empurrão em Canobbio e levou o vermelho diretamente. O 1 a 1 foi o placar final na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 X 1 FLUMINENSE