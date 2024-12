Brasileira Luiza Fullana é campeã do ITF de Ribeirão Preto

"Eu não tive uma gira tão boa na Grécia quanto eu esperava e foi muito importante para mim entender que o tênis é feito de altos e baixos, então é treinar, me preparar e me sentir bem em quadra. Tive altos e baixos durante os jogos, mas o importante é que soube lidar com isso e manter a cabeça firme e tranquila para continuar trabalhando", explicou Luiza.

Com o título, Luiza somará 15 pontos no ranking, o que deve colocá-la perto das 520 primeiras colocadas na lista. Leva também para casa, US$ 2.160 (quase R$ 13 mil). A vice-campeã fica com 10 pontos e US$ 1.272 (cerca de R$ 7600). Na próxima semana, Luiza disputa o WTA 125 em Florianópolis, onde ganhou convite para a chave principal.

"A minha meta para Florianópolis é ser feliz na quadra, fazer o que venho fazendo, estou me sentindo bem, tranquila e não tenho pressão nenhuma para acabar o ano. É simplesmente me divertir em quadra", finalizou Fullana.