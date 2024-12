Botafogo garante vaga na Copa Intercontinental e no Mundial de Clubes de 2025

Com o título da Libertadores, o Botafogo garantiu uma vaga na Copa Intercontinental de 2024. A estreia do clube está marcada para o dia 11 de dezembro. Ou seja, daqui 10 dias.

O Glorioso entra nas quartas de final. A equipe alvinegra irá enfrentar o Pachuca, do México, no estádio 974, em Doha, no Catar. Quem passar terá pela frente o Al Ahly, do Egito, no dia 14 de dezembro.

O Real Madrid já está na final. Ou seja, o Botafogo pode enfrentar o time espanhol no dia 18 de dezembro.