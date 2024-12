Benfica derrota Arouca e chega à sétima vitória seguida no Campeonato Português

Neste domingo, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Português, o Benfica visitou o Arouca no Estádio Municipal de Arouca, venceu por 2 a 0 e chegou à sétima vitória seguida na competição. José Fontán (contra) e Di María balançaram as redes para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Benfica chegou aos 28 pontos, na segunda colocação da tabela, e completou sequência de sete vitórias (Santa Clara, Boa Vista, Gil Vicente, Rio Ave, Farense, Porto e Arouca). Já o Arouca permaneceu com oito somados, na 17ª posição.

O Benfica volta aos gramados no próximo sábado, às 15h (de Brasília), quando recebe o Vitória SC, no Estádio da Luz. Na segunda-feira, às 17h15, o Arouca visita o Estrela Amadora. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada.