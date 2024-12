Augusto Melo avalia tentativa de impeachment: 'Isso é abstinência de poder'

"Isso chama-se abstinência de poder. Nós estamos trabalhando para que o Corinthians cresça cada dia mais e melhore sua situação, que é o que está acontecendo. Nós assumimos o clube em janeiro, em uma situação complicada, com direitos de imagem e salários atrasados. Nós não tínhamos elenco, não tínhamos time de futebol. Nós não tínhamos credibilidade para parcelar e comprar jogadores. Erramos no começo em algumas situações, como falei, o fogo amigo. Acreditava em algumas pessoas, alguma composição que não deu certo, mas corrigimos a tempo. E procuramos estruturar a parte financeira, que era o mais importante, a parte mais difícil do Corinthians. Com toda humildade, buscamos as maiores parcerias da história do futebol. Fizemos mais de 1,8 bilhões de parceria, que começam no ano que vem e vai dar frutos para o Corinthians. Dentro disso, começamos a reestruturar o Corinthians com pessoas atuantes, profissionais capacitados e com expertise em cada área. Profissionalizamos todos os departamentos, mas ainda temos muita coisa para fazer. Praticamente tudo que nós falamos, nós cumprimos. Ainda temos dois anos de mandato para cumprir o resto que ainda falta, e pode ter certeza que nós vamos cumprir tudo", apontou.

"Isso é um golpe. Não tem embasamento, não tem legitimidade. Eles não têm motivos para isso. O que eles estão fazendo é um absurdo. Mas é o que eu falei anteriormente, isso é uma abstinência de poder. Eles sabem que nós estamos profissionalizando o Corinthians, sabem que estamos colocando o Corinthians nos trilhos de novo, com toda essa estrutura que estamos montando profissionalmente. Não sou eu que estou falando isso. Os jogadores falaram, os colaboradores falaram, os funcionários do CT. Em três meses, eu coloquei mais de 4.500 pessoas dentro do clube. Subiram lá para botar a faca no meu pescoço. Nós estamos criando uma estrutura profissional para o Corinthians. O Corinthians é um dos últimos grandes que ainda não está totalmente profissionalizado, e é isso que estamos fazendo. Talvez isso esteja incomodando alguém. Eles não querem que o Corinthians cresça novamente, não querem que o Corinthians volte ao seu patamar. Por isso desse golpe que estão tentando dar, porque não tem legitimidade. Isso todos falam, não sou só eu não, é opinião pública. Falam que eles não estão manchando a imagem do Augusto, mas a imagem do Corinthians", finalizou Augusto Melo.

A votação de impeachment do presidente no Conselho Deliberativo acontece nesta segunda-feira. A primeira chamada está marcada para às 18h (de Brasília), enquanto a segunda chamada deve acontecer a partir das 19h.

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto Melo, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube. A votação no Conselho será secreta.