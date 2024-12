Alex Teixeira quebra jejum de mais de um ano e salva Vasco de derrota contra o Atlético-GO

Alex Teixeira mudou o jogo e ajudou o Vasco a evitar uma derrota em São Januário. Neste sábado, o atacante de 34 anos entrou no intervalo, deu uma assistência e fez o gol de empate no 2 a 2 com o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, o experiente jogador voltou a balançar as redes após um longo jejum. Ele não marcava desde o dia 26 de outubro de 2023, quando fez o gol do Vasco na derrota para o Internacional por 2 a 1, em São Januário, pelo Brasileirão daquele ano.