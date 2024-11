Veja o que o Grêmio precisa para se garantir na elite do Brasileirão nesta rodada

Além disso, os gremistas ficarão na torcida em mais duas partidas. Primeiro, o Corinthians deve derrotar o Criciúma neste sábado, às 19h30, no interior catarinense.

Depois, o Grêmio precisaria contar com mais um resultado neste domingo: o Bragantino não poderia vencer o Cruzeiro, em duelo que acontece em Bragança Paulista.

Desta forma, o Grêmio chegaria a 44 pontos, enquanto seus adversários do Z4 ficariam, no máximo, com 38 pontos. O time gaúcho teria vantagem de 3 vitórias sobre os rivais, portanto não poderia ser mais ultrapassado na classificação.