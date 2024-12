Vasco arranca empate com rebaixado Atlético-GO e ouve vaia e 'olé' da própria torcida

O Vasco lutou e evitou uma derrota para o lanterna e já rebaixado Atlético-GO. Neste sábado (30), na estreia de Felipe como técnico interino, o Gigante da Colina buscou o 2 a 2, após ver o rival abrir 2 a 0, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida, contudo, protestou contra o time ao fim do jogo.

Após quatro derrotas seguidas, o Vasco demitiu Rafael Paiva e apostou em Felipe, ídolo como jogador e atual diretor-técnico, no comando do time até o fim da temporada. O clube carioca levou um grande susto em São Januário e viu o Atlético-GO abrir 2 a 0. Entretanto, as trocas de Felipe deram certo.

Dominguez e Alex Teixeira, que entraram na partida, comandaram a reação do Vasco e fizeram os gols do clube carioca. Com o empate, o Gigante da Colina agora tem 44 pontos, se livrou do rebaixamento e está na décima colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-GO, matematicamente rebaixado, tem 27 pontos e se encontra na lanterna.