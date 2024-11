Santos renova contrato de zagueira até o fim de 2026

Neste sábado, o Santos anunciou a renovação contratual da zagueira Rafa Martins. O novo vínculo é válido até o dia 31 de dezembro de 2026.

Contratada para a disputa da Libertadores, a Sereia da Vila já soma sete jogos, com um gol marcado.

"Desde que cheguei, me identifiquei muito com o clube, me sinto feliz aqui, então esse com certeza foi um dos motivos principais para a renovação. Acho que a identificação e o amor por essa camisa foram os pontos que me fizeram ficar", declarou Rafa.