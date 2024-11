Piastri vence corrida sprint do GP do Catar e aumenta vantagem da McLaren na liderança

Oscar Piastri takes the Sprint win on the line!

Lando Norris controls the race from the front, but relinquishes the win to his team mate at the flag! ?#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/rgdOnAyHkj

? Formula 1 (@F1) November 30, 2024

Os pilotos da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, terminaram na quarta e quinta colocação, respectivamente. O grande momento de Leclerc foi uma ultrapassagem sobre Lewis Hamilton, da Mercedes, nas últimas voltas da corrida.

Com o título já garantido, Max Verstappen, da Red Bull, encerrou na oitava colocação. Enquanto seu companheiro Sergio Perez ficou em último.

A corrida deste sábado foi importante na briga pelo título de construtores. Com o resultado, a McLaren somou 15 pontos, totalizando 623, e aumentou sua vantagem na liderança da Fórmula 1. A Ferrari, que ocupa a segunda posição, ganhou nove pontos e chegou a 593. Já a Red Bull levou apenas um ponto e foi a 556.