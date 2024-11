Palmeiras supera São Paulo na final do Paulistão sub-13 e encerra competição com 100% de aproveitamento

Neste sábado, em confronto válido pela partida de volta da final do Campeonato Paulista sub-13, o Palmeiras enfrentou o São Paulo no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, venceu por 3 a 1 e terminou a competição com 100% de aproveitamento. Amilton, Gustavo Galan e Gabriel Bueno balançaram as redes para o Verdão.

O jogo de ida, que ocorreu em Cotia, também foi vencido pelo Palmeiras, mas pelo placar de 4 a 1 (agregado de 7 a 2). Esta é a primeira vez que a equipe alviverde termina um Campeonato Paulista de base com 100% de aproveitamento. O time profissional, por outro lado, já atingiu este feito em duas ocasiões (edições de 1926 e 1932).