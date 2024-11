Minas arranca no final e vence o Flamengo pelo NBB

A vitória do Minas teve Montero como principal peça. Ele marcou 17 pontos e pegou 8 rebotes. Do lado do Flamengo, o destaque foi Alexey, cestinha do jogo com 24 pontos.

Com o resultado, o Minas lidera a classificação do NBB com 11 vitórias e apenas 1 derrota. O Flamengo é o segundo colocado com 10 vitórias e 3 derrotas.