Jaraguá elimina o Pato e está na final da Liga Futsal

O Jaraguá não alcançava a final da Liga Futsal havia 14 anos. O time do interior catarinense soma quatro títulos na história do torneio, em 2005, 2007, 2008 e 2010.

Neste domingo, Praia Clube e Umuarama vão definir o segundo finalista da Liga Futsal. No jogo de ida, disputado no Ginásio Amario Vieira da Costa, no interior paranaense, empate por 2 a 2.