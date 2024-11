Hansi Flick admite atuação ruim do Barcelona

O Barcelona foi vítima de uma grande zebra ao ser derrotado em casa pelo Las Palmas em duelo do Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick reconheceu que nada saiu dentro do esperado no time catalão no confronto deste sábado.

"Não estivemos bem, mas a equipe tentou até o fim conseguir um bom resultado. Hoje não foi o dia e não fomos eficazes nas oportunidades que geramos", disse.