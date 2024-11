Gaviões revela tentativa de bloqueio da campanha de arrecadação da arena do Corinthians

A Fiel Torcida é a maior e mais apaixonada do mundo, e a campanha inédita para quitar a dívida do estádio do Corinthians é prova disso. O início foi um imenso sucesso, mostrando a força e união do nosso povo.

Tivemos alguns problemas técnicos, mas com uma mobilização de grandes corinthianos, conseguimos sanar rapidamente e seguir com nosso projeto!

No entanto, infelizmente, nas últimas horas, pessoas mal-intencionadas tentaram prejudicar a nossa campanha, tentando invadir a plataforma e bloquear a conta usada para a arrecadação. Apesar de não terem êxito com a ação, mostram que essas atitudes covardes são um ataque direto à nossa paixão e aos nossos sonhos.

Queremos assegurar a todos que estamos trabalhando incansavelmente para combater essas tentativas e proteger o projeto que é de todos nós, corinthianos. Com o apoio de especialistas em segurança digital, já estamos reforçando todas as medidas necessárias para garantir a continuidade da campanha com a transparência e a seriedade que ela merece.

A Fiel sempre foi sinônimo de resistência, garra e união. E, juntos, venceremos mais esta batalha. Eles podem tentar nos derrubar, mas não conhecem a força de quem carrega o Corinthians no coração.

Continuem acreditando e participando. Este sonho é nosso, e ninguém vai nos parar!