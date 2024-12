Flamengo x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Com a vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores e sem chances matemáticas de conquistar o título, resta ao Flamengo honrar sua camisa e buscar a melhor posição possível ao final do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-Negro pode voltar ao G-4 se vencer o Internacional. O confronto da 36ª rodada diante do Colorado será no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

Atual terceiro colocado na tabela com 65 pontos, o Inter está oito atrás do líder Botafogo com nove pontos ainda por disputar. Uma derrota diante do Flamengo encerrará as chances coloradas na competição. Para o Rubro-Negro, quinto colocado com 63, será a chance de retornar ao G-4.