"É um sonho", diz Luiz Henrique ao marcar um dos gols do Botafogo na final da Libertadores

A estrela de Luiz Henrique brilhou novamente com a camisa do Botafogo. Neste sábado, o atacante abriu o caminho para uma vitória histórica, em que o clube carioca atuou praticamente todo o jogo com um homem a menos. Luiz fez o primeiro gol no triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na Argentina, na final da Copa Libertadores. O Fogão fez história e garantiu o título pela primeira vez.

"É um sonho o que estou vivendo. Estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu pude proporcionar essa vitória para a minha mãe, para o meu irmão, que eles nunca tiveram essa oportunidade de me ver em uma final de Libertadores e sendo campeão e ainda sendo o melhor da partida. Quero agradecer muito ao Botafogo, eu disse na minha primeira entrevista que o Botafogo necessita estar lá no topo, porque é um clube que vem trabalhando muito. É só gratidão. Muitas pessoas tentaram me parar, mas eu sei que Deus está comigo, minha família está comigo, então tenho de seguir com esse foco, com os pés no chão e seguir que ainda tem mais", disse Luiz Henrique, à TV Globo.