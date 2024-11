Corinthians terá Yuri Alberto e Memphis de volta para jogo contra o Criciúma; veja escalações

Sport Club Corinthians Paulista escalado! ?#CRIxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/mHEWT8MuQi

? Corinthians (@Corinthians) November 30, 2024

A equipe de Ramón Díaz vive grande fase e vem de seis vitórias consecutivas no Brasileirão. Desta maneira, eliminou qualquer chance de rebaixamento e passou a sonhar com vaga na Pré-Libertadores de 2025.

O time do Parque São Jorge, no momento, é o nono colocado da tabela, com 47 pontos. O Criciúma, por sua vez, está na 17ª posição, com 38 pontos, e trava árdua briga contra a queda à Série B.

O Tigre vai a campo com: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Ronald e Fellipe Mateus; Yannick Bolasie e Felipe Vizeu.