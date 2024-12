Corinthians reage, bate Criciúma de virada e alcança sétima vitória consecutiva no Brasileiro

O Corinthians conquistou uma vitória heroica neste sábado. O time saiu atrás, mas reagiu e buscou a virada contra o Criciúma no Heriberto Hulse, vencendo por 4 a 2 e alcançando sua sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro, Matheus Bidu e Yuri Alberto (duas vezes) marcaram a favor do Timão, enquanto Bolasie (duas vezes) fez os gols do Tigre.

Apesar do triunfo, o Timão continua na nona posição da tabela, com 50 pontos. Isso porque o Bahia também ganhou na rodada, superando o rebaixado Cuiabá, e se manteve à frente da equipe de Ramón Díaz, com a mesma pontuação.

Por sua vez, o Criciúma perde a chance de deixar o Z4 da Série A e permanece no 17º lugar, com 38 pontos, um atrás do Fluminense, primeiro time fora da zona da degola.