Contra o Criciúma, Corinthians busca repetir feito de 13 anos atrás no Brasileiro

O Corinthians acumula seis vitórias no momento. Os comandados do técnico Ramón Díaz venceram Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro e Vasco.

O Alvinegro também tenta entrar no G7 do Brasileirão. A equipe ocupa a nona colocação, com 47 pontos, e torce para tropeços de Bahia e Cruzeiro para assumir a sétima colocação.

O duelo contra o Criciúma acontece neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC, pela 36ª rodada da Série A. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).