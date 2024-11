Com título do Botafogo, veja a lista de campeões da Libertadores

O Botafogo conquistou neste sábado o seu primeiro título na Copa Libertadores de América ao bater o Atlético-MG, na final disputada em Buenos Aires. O time carioca superou uma expulsão logo no começo do jogo e venceu por 3 a 1.

O título confirmou a hegemonia do futebol brasileiro na América do Sul nos últimos anos. É o sexto título seguido do Brasil no torneio.

Confira todos os campeões do torneio continental, iniciado em 1960: