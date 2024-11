Com gol brasileiro, Arsenal atropela West Ham e dorme na vice-liderança da Premier League

A 13ª rodada da Premier League ganhou sequência. Na tarde deste sábado, o Arsenal goleou o West Ham, por 5 a 2, no Estádio Olímpico de Londres. Gabriel Magalhães, Trossard, Odegaard (pênalti), Havertz e Saka (pênalti) anotaram para os Gunners, enquanto Wan-Bissaka e Emerson Palmieri diminuíram para os donos da casa.

Com o resultado, o Arsenal alcançou a segunda vitória seguida no Inglês e chegou aos 25 pontos. A equipe de Arteta dorme na vice-liderança da tabela e torce por tropeços dos rivais para manter a posição. Do outro lado, o West Ham ficou na 14ª posição, com os mesmos 15 pontos do início da rodada.

As duas equipes, agora, voltam a campo já pela 14ª rodada da Premier League. O West Ham encara o Leicester City nesta terça-feira, às 17h15 (de Brasília), no King Power Stadium. Já o Arsenal recebe o Manchester United nesta quarta-feira, no mesmo horário, no Emirates Stadium.