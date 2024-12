Campinas vira e tira a invencibilidade do Cruzeiro na Superliga de vôlei

Mais resultados

Pela Superliga feminina, o Unilife Maringá levou a melhor neste sábado diante do Abel Moda Brusque por 3 sets a 0, parciais de 25-15, 25-15 e 25-19. O time paranaense venceu a 2ª partida na competição, enquanto as catarinenses estão em último lugar, com 8 derrotas em 8 jogos.