Barboza enaltece personalidade do Botafogo no título da Libertadores e dá força para Gregore

OUR TIME HAS COME! IT'S BOTAFOGO TIME! WE ARE THE OWNERS OF AMERICA! WE DESERVE IT!!!!!!??? #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/QeeISB3ayi

? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2024





"É para Gregore também. É um cara muito importante para nós. Uma jogada de azar o tirou da final, mas é para ele também. Ele merece mais do que nós. É um cara top e estamos felizes também. Fizemos história, e isso não se apaga", complementou.

Aos 30 segundos de jogo, Gregore, em dividida, acertou a cabeça de Fausto Vera e levou o cartão vermelho de forma direta. Um drama para o Botafogo. Entretanto, o clube carioca conseguiu segurar o Atlético-MG com propriedade e construiu a vitória no primeiro tempo. Luiz Henrique e Alex Telles marcaram.

Na etapa final, logo no primeiro minuto, o Atlético-MG diminuiu. Contudo, o Fogão conseguiu suportar a pressão do rival e chegou ao terceiro gol nos acréscimos, com Júnior Santos. Uma vitória histórica. O Botafogo é campeão da Copa Libertadores.