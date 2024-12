Athletico-PR x Fluminense: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Sem vencer há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento neste domingo. O time visita o Athletico-PR a partir das 18h30(de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 36ª rodada, pressionado pela obrigação de somar três pontos.

Onde assistir: a partida será transmitida pela Cazé TV (YouTube) e pela Rede Furacão (streaming).

Com 39 pontos ganhos, o Tricolor se complicou no empate sem gols em casa com o Criciúma e está seriamente ameaçado de rebaixamento. A torcida vem pressionando o plantel e um resultado ruim pode transformar as Laranjeiras em um caldeirão de crise.