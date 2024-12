Alex Telles destaca momento histórico do Botafogo após conquista da Libertadores

OUR TIME HAS COME! IT'S BOTAFOGO TIME! WE ARE THE OWNERS OF AMERICA! WE DESERVE IT!!!!!!??? #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/QeeISB3ayi

? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2024





O experiente lateral-esquerdo de 31 anos chegou ao Botafogo em setembro. Alex Telles assumiu o posto de titular e marcou pela primeira vez pelo clube carioca em um momento especial. Ele cobrou o pênalti na final da Libertadores e fez 2 a 0 no primeiro tempo.

Ganhar a Libertadores por si só já é algo histórico. Entretanto, o contexto do título do Botafogo é ainda mais especial e diferente. Isso porque o clube carioca ganhou jogando com um atleta a menos praticamente por toda a final. Gregore foi expulso aos 30 segundos de partida.