Vitor Reis mira 1° título no profissional do Palmeiras e destaca briga pelo Brasileiro: "Vamos para cima"

Vitor Reis, que estreou nesta temporada no time profissional, vem de uma sequência de três jogos como titular e deve seguir nessa condição no próximo compromisso, já que Gustavo Gómez está suspenso. EM 2024, o zagueiro de 18 anos disputou 21 jogos e marcou dois gols.

O próximo compromisso do Verdão é na quarta-feira, diante do time mineiro. A bola rola no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada. No jogo de ida, o Alviverde venceu por 2 a 0, no Allianz Parque.

"O Cruzeiro tem uma equipe qualificada e é muito forte na casa deles. Temos de ir com foco, concentração nas nossas tarefas e buscar os três pontos", projetou.