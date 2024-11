Santos promove entrega de mais de 500 kits infantis para três instituições

Nesta sexta-feira, o Santos realizou, em parceria com a Revedor Store, uma entrega de mais de 500 kits infantis para três instituições da cidade de Santos. Crianças de 0 a 5 anos da Creche do Carmo, Casa da Esperança e Creche São Jorge receberam roupas licenciadas do time.

O lateral direito JP Chermont foi até a Creche do Carmo para distribuir os kits. Já na Casa da Esperança, grande parte do elenco sub-17 esteve presente na instituição. Na Creche São Jorge, Gabriel Andrade, Kenay e Adryan, do sub-20, foram os encarregados. Em todas as entregas, a dupla Baleinha e Baleião marcou presença.