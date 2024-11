Rony volta a ter sequência como titular, mas chega a 13 jogos sem participar de gols pelo Palmeiras

"São decisões do treinador. Escolhi o Rony porque entendi que precisávamos, em função dos zagueiros que tem o adversário, que são muito fortes na marcação. Vocês veem a dificuldade que é lutar contra eles. Não queria um centroavante que lhes desse a marcação, queria um mais móvel. O Rony meteu uma no poste, falhou uma na cara do gol, que a bola foi parar fora. Quando tirei o Rony e coloquei o López, ele também teve oportunidade de encarar o goleiro e decidiu dar um chapéu e não conseguiu", disse.

A última vez que Rony balançou as redes foi no dia 21 de agosto, contra o Botafogo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Ele saiu do banco aos 15 minutos do segundo tempo e marcou o segundo tento do Verdão no jogo, que terminou empatado por 2 a 2. Pelo Brasileirão, o último tento do camisa 10 foi no empate por 1 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 21ª rodada, no dia 4 de agosto.

Rony começou o ano de 2024 sendo opção no banco de reservas e viu Flaco López despontar no Campeonato Paulista, terminando o Estadual como artilheiro, com dez gols marcados. Na sequência da temporada, o argentino seguiu entre os titulares, enquanto Rony era opção no banco de reservas. Jogador de confiança de Abel Ferreira, Rony era uma espécie de 12° jogador.