Resultados do NBB: Corinthians perde em casa para o Pinheiros

O Corinthians continua com um desempenho negativo na temporada 2024/25 do NBB, o Novo Basquete Brasil. Nesta quinta-feira, o Timão não aproveitou a chance de jogar em casa e caiu diante do Pinheiros por 89 e 69.

Reynan, com 18 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, liderou as ações ofensivas dos visitantes. Com 20 pontos e 9 renotes, Victão foi o destaque corintiano.