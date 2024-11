Presidente dos Gaviões detalha processo de campanha para quitação do estádio do Corinthians

Pelo Corinthians, com muito amor, até o Fim! ??? https://t.co/bg9hKBr1ye

O presidente dos Gaviões afirmou que a principal preocupação do torcedor alvinegro, atualmente, é a quitação do estádio do Corinthians.

"A principal preocupação do corintiano hoje é essa campanha que está no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente empurrar o time para uma situação de Libertadores. O ano inteiro do corintiano foi de caos. 300 pessoas que fazem parte do Conselho são responsáveis por 35 milhões de pessoas", afirmou.

O objetivo do projeto é, através de doações da torcida corintiana, arrecadar R$ 700 milhões, valor acordado com o banco Caixa Econômica Federal para o pagamento completo do estádio. Até o momento, mais de R$ 14 milhões já foram arrecadados.