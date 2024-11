Milito busca se tornar 1º técnico argentino campeão da Libertadores por um time brasileiro

Caso conquiste a Libertadores, o técnico Gabriel Milito, do Atlético-MG, alcançará um feito inédito. Nunca um treinador argentino foi campeão do torneio sul-americano por um time brasileiro.

O comandante do Galo será o quarto argentino a tentar conquistar o feito. Armando Renganeschi, em 1961, e Alfredo González, em 1968, chegaram à decisão com o Palmeiras, mas não levantaram a taça. Mais tarde, em 1974, foi a vez de José Poy, com o São Paulo, ser derrotado na final.