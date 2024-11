Medalhistas olímpicos Beatriz Souza e Bia Ferreira estão entre os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico

Depois de divulgar na última quinta-feira os vencedores nas modalidades coletivas, nesta sexta é a vez do Comitê Olímpico do Brasil revelar os escolhidos em 21 modalidades olímpicas individuais. Os demais nomes serão conhecidos no sábado. Os vencedores receberão seus troféus na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico no dia 11 de dezembro, no Vivo Rio.

No atletismo, Caio Bonfim foi o escolhido depois de uma temporada histórica, na qual não só ganhou a prata olímpica, primeira medalha da história do Brasil da marcha, como também bateu mais uma vez o recorde brasileiro. Ele ainda ficou perto de conseguir levar o Brasil ao título do Mundial de Revezamento da Marcha. É a segunda vez seguida que Caio vence no atletismo, a terceira no total, já que também foi o premiado em 2017, quando ganhou ainda o Atleta da Torcida.

No judô, Bia Souza é a escolhida pelo segundo ano consecutivo, depois de uma campanha história nos Jogos Olímpicos Paris 2024 (ouro no peso pesado e bronze por equipes mistas).