Justiça penhora R$ 20 milhões do Corinthians após dívida com a Pixbet

Em nota, Nelson Willians, advogado da Pixbet, afirmou que a diretoria do Corinthians está evitando cumprir com "suas obrigações perante seus credores", comprometendo a confiança nas relações contratuais com seus parceiros.

"A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista tem utilizado artifícios para evitar o cumprimento de suas obrigações perante seus credores, evidenciando uma preocupante tendência ao descumprimento não apenas de contratos firmados, mas também de acordos judiciais. Tal postura, seja por má-fé ou por gestão inadequada, compromete a confiança nas relações contratuais. No entanto, confiamos na atuação imparcial e eficiente do Poder Judiciário, que segue exercendo seu papel de garantir o respeito às normas e aos direitos estabelecidos", afirmou o advogado.

O bloqueio das contas foi causado por uma dívida de mais de R$ 44 milhões do Timão após uma quebra de contrato com a Pixbet, que foi trocada pelo Corinthians no início de 2024 por uma empresa que atuava no mesmo ramo de apostas: a VaideBet.

Corinthians e Pixbet já haviam entrado em um acordo sobre o parcelamento da dívida integral até 2025. Porém, o Timão não teria cumprido com os termos de pagamento. De acordo com o UOL, o clube paulista foi procurado, mas optou por não comentar sobre o processo.