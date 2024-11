Fluminense exalta indicações de Cano e Ganso para prêmio The Best da Fifa

O Fluminense usou as redes sociais para comemorar as indicações de dois atletas do elenco para o prêmio The Best da Fifa, que premia os melhores do mundo. O meia Paulo Henrique Ganso concorre como melhor meia, enquanto o atacante Germán Cano está na disputa entre os atacantes.

As indicações ocorreram sobretudo pelo desempenho no fim do ano passado, quando o Fluminense ganhou a Copa Libertadores da América e chegou à final do Mundial de Clubes. O zagueiro Nino, que fazia parte daquela equipe e hoje atua no Zenit, da Rússia, também foi lembrado.