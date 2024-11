Flamengo desafia jejuns em confronto contra o Internacional

Sem chances de título nacional, o Flamengo entra em campo neste domingo diante do Internacional com uma motivação extra. Além de buscar uma melhora na classificação no Brasileirão, o time carioca - atual quinto colocado na tabela - tentará acabar com alguns tabus diante do rival.

O Flamengo amarga uma sequência de cinco partidas sem vencer o Internacional. A última vitória ocorreu fora de casa no dia 20 de novembro de 2021, com o placar de 2 a 1. Neste período, o Colorado venceu duas vezes, além de outros três empates.