Farense x Estrela Amadora: prováveis escalações e onde assistir ao Português

Nesta sexta-feira, o Estrela Amadora visitará o Farense, no Estádio de São Luís. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Português e começa às 17h15 (de Brasília).

Jogando em casa e contando com o apoio de sua torcida, o Farense tenta iniciar o processo de deixar a lanterna do campeonato, onde figura com nove pontos. Já o Estrela Amadora, com nove pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.