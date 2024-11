Escalação do Corinthians: Depay retorna de suspensão e é reforço contra o Criciúma

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo, a preparação para o jogo contra o Criciúma. Para este jogo, o técnico Ramón Díaz conta com o retorno do atacante Memphis Depay.

O holandês ficou de fora da vitória corintiana sobre o Vasco por 3 a 1, na última rodada, por ter que cumprir suspensão. Agora, ele volta ao ataque titular, mas ainda sem saber quem será sua dupla.

Isso porque o atacante Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians no ano, ainda é dúvida para iniciar a partida. Em recuperação de lesão na coxa, o camisa nove do Timão realizou a transição física na última quarta-feira. A tendência é que ele reúna condições de jogo, mas ainda há chances de começar no banco de reservas.