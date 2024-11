Cuiabá x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Há sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia tenta quebrar o jejum neste sábado, quando visita o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 19h30 (de Brasília), pela 36ª rodada.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

O Cuiabá apenas cumpre tabela. Com 30 pontos conquistados o time, que empatou por 1 a 1 com o Juventude na rodada passada, está matematicamente rebaixado. Do outro lado, o tricolor baiano, que vem de um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, em Curitiba, tem 47 pontos, um a menos que o Cruzeiro, que fecha a zona de classificação para a Libertadores.