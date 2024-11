Corinthians resolve pendências com Balbuena e está livre de transfer ban

O Corinthians informou, na noite desta sexta-feira, que acertou as pendências que tinha com Fabián Balbuena, ex-zagueiro do clube. Com isso, o Timão está livre do transfer ban imposto pela Fifa, podendo registrar novos jogadores normalmente.

O zagueiro paraguaio já defendeu a camisa do Corinthians em duas oportunidades: de 2016 a 2018 e de 2022 a 2023. Após o fim da segunda passagem, Balbuena cobrou na Justiça valores referentes a direitos de imagem.